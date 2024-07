Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 29 luglio e il 4 agosto 2024

L’ultima settimana di luglio e l’inizio di agosto 2024 su Prime Video portano una novità interessante per gli abbonati. Tra i contenuti in arrivo questo mese spicca infatti una nuova serie animata dedicata a un supereroe iconico.

Stiamo parlando di Batman: Caped Crusader, che ripropone il Cavaliere Oscuro in un’interpretazione moderna. Creata dai veterani dell’animazione Bruce Timm, J.J. Abrams e Matt Reeves, si presenta come un ritorno alle radici noir del personaggio. Batman: Caped Crusader esplora le prime fasi della carriera di Batman come vigilante a Gotham City, presentando una versione più oscura e grintosa del supereroe. La serie mira a catturare sia i fan di lunga data che i nuovi spettatori, con una narrativa avvincente e uno stile visivo unico.

Prime Video: tutte le novità tra il 29 luglio e il 4 agosto 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Batman: Caped Crusader – 1 agosto

