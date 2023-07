Prime Video, film e serie TV tra il 3 e il 9 luglio 2023

La prima settimana di luglio 2023 di Prime Video introduce alcuni contenuti originali, ma niente di davvero eclatante perché le produzioni più interessanti sono previste per la metà del mese.

In questi giorni debutta la commedia italiana L’estate più calda, ambientata in un paesino della Sicilia.Il film racconta l’ultima estate di Lucia prima di partire per l’università e separarsi da Valentina, la sua migliore amica; ma è anche l’ultima estate di Nicola prima di diventare prete. Il suo arrivo nella parrocchia di Don Carlo (interpretato da Nino Frassica) potrebbe portare scompiglio nelle vite di Lucia e Valentina, che entrambe finiscono per invaghirsi di lui.

Sempre sul piano film, questa settimana arriva Los Iniciados. La pellicola ha come sfondo la Bogotà del 2031, che non differisce molto da quella del 2022: stesse strade, stessi palazzi, stesse persone. Ma l’acqua pulita è razionata, i blackout sono più frequenti e la lotta per il controllo sulla città si è intensificata. In questo contesto un giornalista indaga su un omicidio che porta alla luce una cospirazione che riguarda l’intera città.

Infine, è pronta a debuttare The Horror of Dolores Roach, serie ispirata a Sweeney Todd. Quando Dolores Roach viene rilasciata dal carcere dopo 16 anni e torna in città, rivede un vecchio amico tossico che le permette di vivere e lavorare come massaggiatrice nel seminterrato del suo negozio. La donna farà di tutto per sopravvivere non appena la sua vita sarà minacciata…

Prime Video: tutte le novità tra il 3 e il 9 luglio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

The Horror of Dolores Roach (stagione 1) – 7 luglio

Film originali

L’estate più calda – 6 luglio

Los Iniciados – 7 luglio

A proposito del servizio streaming di Amazon, avete recuperato i migliori film su Prime Video a giugno 2023?