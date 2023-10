Prime Video, film e serie TV tra il 30 ottobre e il 5 novembre 2023

Non una settimana così interessante su Prime Video quella compresa tra il 30 ottobre e il 5 novembre 2023, ma ci sono comunque un paio di contenuti che potrebbero rendere felici gli abbonati al servizio.

Per esempio la seconda stagione di Invincible. Basata sul fumetto pionieristico di Robert Kirkman, Cory Walker, e Ryan Ottley, la storia si incentra sul diciottenne Mark Grayson, che è come qualsiasi altro ragazzo della sua età tranne per il fatto che suo padre è (o meglio, era) il più potente supereroe del pianeta. Ancora profondamente scosso dal tradimento di Nolan nella prima stagione, Mark fatica a ricostruire la sua vita. Ritrovandosi a dover affrontare tutta una serie di nuove minacce, dovrà nei nuovi episodi fronteggiare contemporaneamente la sua più grande paura: quella di diventare come suo padre senza nemmeno rendersene conto.

Spazio poi ad Amazing – Fabio De Luigi, uno show che vede come unico protagonista, appunto, Fabio De Luigi: ha appena ricevuto un premio alla carriera, ma è così schivo che ne farebbe a meno, evitando celebrazioni per lui imbarazzanti. Suo malgrado, però, si ritrova in un lussuoso hotel, protagonista di una notte assurda e inaspettata. Solo durante la serata, l’attore scoprirà, insieme agli spettatori, che il premio è in realtà un espediente per un viaggio comico e onirico tra celebri amici e sorprese inaspettate, fino al palco e alla meritata e agognata statuetta.

E per accontentare tutti coloro che stanno cercando un film in extremis da guardare ad Halloween, ecco L’esorcista del papa. Ispirato ai documenti reali di Padre Gabriele Amorth, capo esorcista del Vaticano, il film segue appunto Amorth mentre indaga sulla terrificante possessione di un ragazzo e finisce per scoprire una cospirazione secolare che il Vaticano ha disperatamente cercato di tenere nascosta.

Prime Video: tutte le novità tra il 30 ottobre e il 5 novembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Invincible (stagione 2) – 3 novembre

Serie TV non originali

Soul Eater (stagione 1) – 31 ottobre

Goblin Slayer (stagioni 1 e 2) – 31 ottobre

Mobile Suit Gundam (stagione 1) – 31 ottobre

Film non originali

Downton Abbey II – Una nuova era – 30 ottobre

L’esorcista del papa – 31 ottobre

Show e Reality

Amazing – Fabio De Luigi – 3 novembre

A proposito del servizio streaming di Amazon, avete recuperato le migliori serie TV Prime Video di ottobre 2023?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.