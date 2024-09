Prime Video, film e serie TV tra il 30 settembre e il 6 ottobre 2024

La prima settimana di ottobre 2024 su Prime Video offre due nuove produzioni che promettono di affascinare gli spettatori con storie avvincenti e atmosfere coinvolgenti. Che tu sia un appassionato di thriller psicologici o di avventure epiche, queste novità hanno qualcosa di speciale da offrire.

Fa il suo ingresso nel catalogo House of Spoils, thriller “culinario” che esplora le angosce di un’ambiziosa chef. Interpretata da Ariana DeBose, la protagonista apre un ristorante in una tenuta isolata, ma il suo sogno si trasforma in un incubo quando una forza misteriosa inizia a interferire con il suo progetto. Con un cast che include Barbie Ferreira e Marton Csokas, House of Spoils potrebbe tenere tanti spettatori con il fiato sospeso fino all’ultima scena.

La piattaforma accoglie poi The Legend of Vox Machina 3, la nuova stagione della popolare serie animata basata sulla campagna di Dungeons & Dragons. Questa attesissima stagione prosegue le avventure del gruppo di eroi Vox Machina, che affrontano nuove sfide e minacce in un mondo fantastico. Con la sua miscela di azione, umorismo e dramma, The Legend of Vox Machina continua a incantare i fan e ad attrarre nuovi spettatori con la sua narrazione coinvolgente e i suoi personaggi memorabili.

Prime Video: Tutte le Novità tra il 30 settembre e il 6 ottobre 2024

Ecco cosa vedere questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

House of Spoils – 3 ottobre

Serie TV originali

The Legend of Vox Machina (stagione 3) – 3 ottobre

ma non dimenticare di dare un'occhiata alle migliori serie TV di settembre 2024 su Prime Video!

