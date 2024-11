Prime Video, i film e le serie TV tra il 4 e il 10 novembre 2024

La settimana dal 4 al 10 novembre 2024 su Prime Video è ricca di adrenalina e racconti coinvolgenti, con l’uscita di uno spin-off attesissimo di una serie di successo e una docu-serie che esplora il mondo pericoloso del traffico di droga. Azione, spionaggio e crimini reali sono al centro delle nuove proposte, pronte a catturare l’attenzione del pubblico.

In arrivo in questi giorni Citadel: Honey Bunny, spin-off indiano dell’acclamata serie “Citadel”. Protagonista del film è Samantha Ruth Prabhu, che veste i panni di un’agente segreta impegnata a combattere una potente organizzazione criminale. Ambientato in un’India moderna e vibrante, questo film promette azione spettacolare, con sequenze di combattimento ad alta tensione e una trama avvincente fatta di tradimenti e colpi di scena. Citadel: Honey Bunny arricchisce l’universo della serie con una storia che unisce intrighi internazionali e il fascino unico dell’India contemporanea.

Arriva poi German Cocaine Cowboy, una docu-serie che svela la storia di Rolf Becker, un cittadino tedesco che è stato coinvolto nel traffico di droga insieme al famigerato cartello di Cali. La serie documentaria, suddivisa in episodi, offre uno sguardo crudo e approfondito nel mondo del narcotraffico internazionale, presentando filmati inediti e testimonianze dirette. German Cocaine Cowboy guida gli spettatori nel mondo oscuro e pericoloso della criminalità organizzata, rivelando il lato nascosto del traffico di droga globale.

Prime Video: Le novità dal 4 al 10 novembre 2024

Ecco i titoli da non perdere questa settimana:

Serie Originali

Citadel: Honey Bunny – 7 novembre

German Cocaine Cowboy – 10 novembre

Conclusione

La settimana dal 4 al 10 novembre 2024 su Prime Video offre un mix di azione e realismo, con un’emozionante avventura di spionaggio e un’avvincente docu-serie sul narcotraffico. Preparati a tuffarti in queste storie avvincenti e non dimenticarti di recuperare i migliori film Prime Video di ottobre 2024?

