Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 5 e l’11 febbraio 2024

Settimana piuttosto fiacca per Prime Video, quella tra il 5 e l’11 febbraio 2024. Dopo la settimana appena trascorsa che ha visto l’aggiunta di nuovi interessanti contenuti, ci può stare che quella attuale sia più scarica.

Arriva nel catalogo The Silent Service – The Battle of Tokyo Bay, live-action tratto da un famoso manga serializzato in Giappone tra il 1988 e il 1996. Dopo il film uscito nei cinema giapponesi lo scorso autunno, merito anche del suo successo, Amazon si è sentita incoraggiata a lanciare questa serie, che ripercorre quanto visto nella pellicola e prosegue la storia raccontando il sequel. La prima stagione di questa nuova serie nipponica si focalizza sulla storia di Kaieda, dalla dichiarazione dello stato indipendente di Yamato e la negoziazione di un’alleanza militare con il Giappone, alla successiva battaglia della baia di Tokyo.

A proposito di Giappone, questa settimana escono anche i nuovi episodi di Dragon Ball, uno dei più famosi anime di sempre tanto in oriente quanto in occidente. Dopo che Prime Video ha distribuito un po’ a sorpresa la prima serie (o meglio, parte di essa) nel mese di novembre 2023, aggiungendo altri episodi a dicembre, e la pausa a gennaio 2024, finalmente proseguono le avventure di Goku e i suoi amici. Nella fattispecie, le nuove puntate introducono ben due saghe: quella del 22° Torneo Tenkaichi e quella del Grande Mago Piccolo (episodi 79-122). Ciò significa che rimangono soltanto 30 episodi alla fine della prima serie. La speranza è che la piattaforma Amazon decida di distribuirli a marzo 2024, completando di fatto una delle serie anime più amate di sempre.

Prime Video: tutte le novità tra il 5 e l’11 febbraio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

The Silent Service – The Battle of Tokyo Bay (stagione 1) – 9 febbraio

Serie TV non originali

Dragon Ball (Saga 22° Torneo Tenkaichi e Saga del Grande Mago Piccolo) – 9 febbraio

Film originali

Upgraded – 9 febbraio

