Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 6 e il 12 gennaio 2025

La settimana dal 6 al 12 gennaio 2025 su Prime Video segna l’inizio dell’anno con una selezione di film e serie TV che promettono di intrattenere e coinvolgere. Con una varietà di generi, da polizieschi a game show, questa settimana è perfetta per chi cerca di esplorare nuovi mondi o rilassarsi con un tocco di humour.

In evidenza troviamo On Call, un dramma poliziesco che promette intensità e coinvolgimento. Ambientata a Long Beach, California, la serie segue le vicende di una coppia di agenti: Traci Harmon, una poliziotta esperta interpretata da Troian Bellisario (nota per Pretty Little Liars), e Alex Diaz, un giovane agente alle prime armi, interpretato da Brandon Larracuente (visto in The Good Doctor). Traci cerca di trovare il suo posto all’interno del dipartimento mentre guida Alex, il cui ottimismo viene messo alla prova dalle dure realtà della vita da poliziotto.

Arriva poi il game show italiano condotto da Alessia Marcuzzi, Red Carpet VIP al tappeto. Tre squadre di bodyguard devono scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities, facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi.

Prime Video: Le novità dal 6 al 12 gennaio 2025

Ecco cosa vedrete di nuovo su Prime Video:

Serie TV

On Call – 9 gennaio

Film

L’ultima settimana di settembre – 6 gennaio

Le Jardinier – 10 gennaio

Game Show

Red Carpet VIP al tappeto – 9 gennaio

