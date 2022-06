Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 6 e il 12 giugno 2022

Prime Video si prepara ad affrontare la seconda settimana del mese, quella che va dal 6 al 12 giugno, con alcuni contenuti interessanti.

A partire dalla seconda stagione di Fairfax, serie animata per adulti consigliata specialmente ai genitori di figli adolescenti, come manuale di istruzioni. Una commedia irriverente che racconta le disavventure di quattro studenti delle scuole medie, desiderosi di trovare il loro posto nella cultura del momento.

Per quanto riguarda i film in uscita, invece, potrebbe catturare l’attenzione del pubblico We Are Your friends, interpretato da Zac Efron ed Emily Ratajkowski. Si tratta di un racconto di formazione di un aspirante DJ, Cole Carter, che si guadagna da vivere con dei lavoretti insieme ai suoi amici di North Hollywood. Un giorno conosce James Reed, famoso DJ che decide di prenderlo sotto la propria ala. Tuttavia, Cole scopre presto che la ragazza di cui si era innamorato al primo sguardo è proprio la fidanzata di Reed.

Fa poi capolino nel catalogo Intreccio di Destini, un thriller in cui Chris (interpretato da Jacob Elordi) incontra la studentessa dell’ultimo anno Sam (Tiera Skovbye), si innamorano subito e progettano la loro futura vita insieme. Nel frattempo, l’imprenditore Jorge fa la conoscenza dell’assistente di volo Leslie, (Rasha Mitchell), e inizia tra loro una storia d’amore. Ma, mentre la felicità di Chris e Sam cresce, Jorge lotta contro una malattia terribile.

Prime Video: tutte le novità tra il 6 e il 12 giugno 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming di Amazon.

Serie TV originali

Fairfax (stagione 2) – 10 giugno

Film non originali

We Are Your Friends – 6 giugno

Con chi viaggi – 6 giugno

Warning – 7 giugno

2 Hearts – Intreccio di destini – 8 giugno

