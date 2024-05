Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 6 e il 12 maggio 2024

Settimana un po’ fiacca su Prime Video, quella compresa tra il 6 e il 12 maggio 2024. Niente di così rilevante è infatti previsto sulla piattaforma in questi giorni, ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa esce.

Viene dato spazio alla serie Maxton Hall – Il mondo tra di noi, basata sulla prima parte della trilogia di romanzi della scrittrice tedesca Mona Kasten. Si tratta di un romantic drama che racconta la storia d’amore di Ruby Bell e James Beaufort nella scuola d’élite Maxton Hall.

Arriva poi la quarta stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo. Il reality thriller italiano torna con nuovi episodi che vedono protagonisti gli attori e coniugi Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, le modelle e sorelle Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez, i rapper Guè e Ernia e i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani. Anche questa volta, la loro missione è mantenere l’anonimato e preservare la libertà per due settimane, con limitate risorse economiche, mentre un gruppo formato da alcuni dei più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker dà loro la caccia in giro per l’Italia. Adrenalina, suspence e un pizzico di comicità sono gli ingredienti di questa nuova edizione che si preannuncia ricca di colpi di scena.

Prime Video: tutte le novità tra il 6 e il 12 maggio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo (stagione 4) – 6 maggio

Maxton Hall – Il mondo tra di noi (stagione 1) – 9 maggio

