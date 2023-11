Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 6 e il 12 novembre 2023

Altra settimana un po’ fiacca per Prime Video quella tra il 6 e il 12 novembre 2023, ma c’è comunque un contenuto che potrebbe incuriosire molti abbonati.

Ci riferiamo al reality show dedicato a 007, il famoso agente segreto britannico che ha lasciato un segno nella storia del cinema. La mente che sta dietro il gioco e che detta le regole della competizione a tema Bond è la star della serie TV “Succession”, Brian Cox. Lui sarà The Controller e deciderà il destino dei concorrenti in questo reality intitolato 007: Road to a Million. Stabilirà infatti dove andranno le coppie e cosa dovranno fare. Sarà lui a porre le domande, controllando così la sfida di ogni coppia. Ognuna di queste ovviamente è ispirata ai film della saga cinematografica di James Bond, e chi vincerà avrà diritto a un montepremi di 1 milione di sterline.

Altro contenuto in uscita questa settimana è la seconda stagione di Monterossi, serie TV che prende il nome dal suo protagonista. Carlo Monterossi è un autore televisivo disilluso che deve il suo successo a programmi trash che detesta e che si improvvisa detective per le strade di Milano. Nella seconda stagione, in fuga da “Crazy Love” e in cerca di un po’ di giustizia, si trova alle prese con una scia di omicidi inspiegabili; nel frattempo tre ragazzi incrociano i loro destini in quella kasbah proletaria e multietnica che è piazza Selinunte.

Prime Video: tutte le novità tra il 6 e il 12 novembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Monterossi (stagione 2) – 10 novembre

007: Road to a Million (stagione 1) – 10 novembre

