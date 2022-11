Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 7 e il 13 novembre 2022

Settimana più ricca del mese, quella compresa tra il 7 e il 13 novembre, per Prime Video. Sono infatti previsti un paio di contenuti che gli abbonati al servizio Amazon dovrebbero tenere in considerazione.

Il primo è The English, serie in cui Emily Blunt intraprende un viaggio grandioso e molto pericoloso nei panni di Lady Cornelia Locke. La donna, aristocratica inglese, e Eli Whipp, ex ricognitore Pawnee, sono entrambi ben consapevoli del proprio destino sebbene nessuno dei due sappia che è radicato in un passato condiviso. Dovranno quindi superare insieme grandi ostacoli che metteranno alla prova i loro limiti, sia fisici che psicologici, nell’America centrale del 1890.

Il secondo atteso contenuto è Autumn Beat, un racconto di formazione che segue la storia di Tito e Paco, due fratelli cresciuti a Milano con lo stesso sogno: sfondare nel mondo del rap e farsi sentire attraverso la musica. Paco è un performer nato e Tito sa scrivere come nessun altro, sembrano destinati al successo ma l’ambizione, la vita e l’amore per la stessa donna metteranno alla prova il loro legame in un’emozionante storia lunga tre decenni.

Da tenere in considerazione anche Mammals, che ha come protagonista l’attore, conduttore e presentatore James Corden. Si tratta di un dramma dalle tinte di dark comedy che si incentra su Jamie, uno chef il cui mondo implode quando scopre segreti sconvolgenti su sua moglie in dolce attesa, Amandine. Jamie è a caccia di risposte con l’aiuto di suo cognato Jeff. Per via di questa ricerca si allargano anche le fratture nel matrimonio tra Jeff e la sorella di Jamie, Lue. La serie in sei episodi parla delle complessità di un matrimonio tra tristezza, lutto, tensione, amore, amicizia, tradimento e un tocco di realismo.

Prime Video: tutte le novità tra tra il 7 e il 13 novembre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

The English (stagione 1) – 11 novembre

Mammals (stagione 1) – 11 novembre

Film originali

Autumn Beat – 10 novembre

La Caída – 11 novembre

