Prime Video, film e serie TV in uscita tra l’8 e il 14 luglio 2024

Parecchia carne al fuoco su Prime Video nella settimana centrale di luglio 2024. È infatti in arrivo una irriverente serie animata e un film originale.

Per quanto riguarda la prima, stiamo parlando di Sausage Party: Cibopolis. Il film del 2016 era solo l’antipasto. Prepariamoci al ritorno di Frank, Brenda, Barry e Sammy impegnati nella loro missione di costruire la propria società: Cibopolis! I protagonisti cercano infatti di mettere in piedi la propria società del cibo, partendo per un viaggio con lo scopo di creare un’utopia culinaria. Con il provocatorio e volgare umorismo che aveva contraddistinto il lungometraggio, i fan potranno divertirsi ancora a lungo. A detta degli ideatori, la serie TV “avrà tutto il cuore, il doppio delle battute, e il triplo di sesso tra cibo”.

In questi giorni esce anche Divorce in the Black. Il film racconta la storia di Ava, una giovane professionista del settore bancario la cui vita viene sconvolta quando suo marito Dallas decide di porre fine al loro matrimonio. Devastata, Ava è determinata a lottare per salvare la loro unione, finché il destino non interviene e rivela le malefatte di Dallas. Le rivelazioni mandano in frantumi non solo il loro matrimonio, ma anche i sogni di Ava di essere amata dalla sua vera anima gemella.

Prime Video: tutte le novità tra il 8 e il 14 luglio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Sausage Party: Cibopolis (stagione 1) – 11 luglio

Film originali

Divorce in the Black – 11 luglio

A proposito della piattaforma Amazon, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV Prime Video di luglio 2024?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.