Prime Video, 5 film da non perdere a settembre 2024

Settembre 2024 promette di essere un mese ricco di novità e sorprese per gli abbonati di Prime Video.

Tra emozionanti thriller e avventure mozzafiato, ecco una selezione dei migliori film in uscita sulla piattaforma, perfetti per accompagnare l’inizio dell’autunno.

I migliori film su Prime Video di settembre 2024

Dai thriller intensi alle commedie esilaranti, ecco cosa guardare questo mese su Prime Video.

Pimpinero: Blood and Oil

Il 9 settembre è il turno di Pimpinero: Blood and Oil, al debutto sulla piattaforma dopo la sua prima mondiale al Toronto International Film Festival. La storia è ambientata nel deserto al confine tra Colombia e Venezuela, dove i contrabbandieri di benzina, detti “pimpineros”, rischiano la vita per trasportare carburante illegale. Quando Juan, il più giovane di tre fratelli, viene coinvolto in questo commercio pericoloso, emergono segreti oscuri con conseguenze tragiche. Il film esplora i temi universali dei confini e dei legami familiari.

Puppy Love

Arriva l’11 settembre il film Puppy Love, una divertente commedia romantica. Dopo un primo appuntamento disastroso, Nicole, una ragazza ribelle, e Max, un ragazzo con ansia sociale, decidono di cancellarsi reciprocamente dalla loro vita. Tuttavia, scoprono che i loro cani si sono affezionati l’uno all’altro e stanno aspettando dei cuccioli. Nonostante le loro differenze, Nicole e Max devono unirsi per prendersi cura dei nuovi arrivati e, nel processo, potrebbero scoprire che l’amore è dietro l’angolo anche per loro.

Hounds of War

Dal 15 settembre è disponibile Hounds of War, thriller d’azione diretto da Isaac Florentine. Il film, con protagonisti Frank Grillo, Robert Patrick e Rhona Mitra, racconta la storia di un gruppo di mercenari d’élite chiamati “The Hounds”. Questi soldati vengono incaricati di missioni ad alto rischio, ma un tradimento durante una missione finale lascia un solo sopravvissuto. Quest’ultimo intraprende una missione di vendetta contro i responsabili della morte dei suoi compagni.

Killer Heat

In arrivo il 26 settembre, Killer Heat è un avvincente giallo contemporaneo in stile noir classico. Il film segue Nick Bali (interpretato da Joseph Gordon-Levitt), un investigatore privato americano espatriato in Grecia, che viene assunto per indagare sulla morte accidentale del giovane magnate della navigazione Leo Vardakis (interpretato da Richard Madden) sull’isola di Creta. Nonostante la bellezza soleggiata e affascinante dell’esotica ambientazione mediterranea, Nick si trova a scoprire oscurità ad ogni passo…

Previously Saved Version

Sempre dal 26 settembre, Previously Saved Version è un film drammatico con un tocco di fantascienza. In un futuro ambientato nell’anno 2200 d.C., la storia segue Naoki e Mayumi, una coppia apparentemente perfetta che vive in una lussuosa residenza galleggiante nello spazio. Mentre Mayumi coltiva la propria passione per la ceramica e Naoki si dedica alla ricerca, la loro vita sembra idilliaca. Tuttavia, la vera natura della loro relazione è oscura: Naoki, con un amore distorto, cerca vendetta nei confronti della moglie, trasformandola ripetutamente in un androide per ricreare il proprio ideale. Questa suspense psicologica esplora una forma di amore inquietante e perversa, resa possibile dalla tecnologia avanzata del futuro.

Conclusione

Settembre 2024 su Prime Video si prospetta come un mese ricco di emozioni, colpi di scena e avventure indimenticabili. A proposito della piattaforma Amazon, avete recuperato i migliori film Prime Video di agosto 2024?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.