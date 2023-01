Prime Video, i 5 migliori film di gennaio 2023

Il nuovo anno di Prime Video non comincia affatto male, e già da gennaio 2023 gli abbonati possono contare su più di qualche film degno di nota.

In questo articolo abbiamo raccolto i 5 film da non perdere sulla piattaforma durante il primo mese del nuovo anno, per facilitare la selezione a coloro che sono iscritti al servizio premium di Amazon.

5 film da vedere su Prime Video a gennaio 2023

Da un lungometraggio che renderà felici tutti gli appassionati di animazione made in Japan a una commedia romantica con tanta azione, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma Amazon!

I Croods 2 – Una nuova era

Il secondo film dedicato alla divertente famiglia primitiva è disponibile già dal 1 gennaio. Ne I Croods 2, i protagonisti si imbattono in un mondo nuovo più evoluto del loro, capitanato dalla famiglia dei Superiori. Inoltre, accolgono come un figlio il giovane Guy, nonostante il capofamiglia Grug sia geloso delle attenzioni che la figlia Hip riserva al nuovo arrivato. Una nuova avventura per grandi e piccoli, in un mondo preistorico, pericoloso e coloratissimo!

LAMBORGHINI – The man behind the legend

Dal 19 gennaio è disponibile il biopic sullo storico fondatore della casa automobilistica Lamborghini. Ambientato nel dopoguerra, il film ripercorre la sua vita dagli inizi modesti come costruttore di trattori alla rivalità con Enzo Ferrari, facendo un ritratto dell’Italia degli anni ’50, periodo segnato dalla complessa transizione verso una nuova modernità industrializzata.

Lupin Terzo vs Occhi di Gatto

Il 27 gennaio si aggiunge al catalogo un film d’animazione che apprezzeranno probabilmente di più coloro che sono cresciuti durante gli anni ’80 e ’90: Lupin Terzo vs Occhi di Gatto. Un mash-up che mette a confronto il ladro gentiluomo e le tre sorelle “che han fatto un patto”, per celebrare i 50 anni di Lupin e i 40 di Occhi di Gatto. Dei veri e propri maestri del furto, protagonisti di un prodotto realizzato con tecnica mista che prevede l’impiego di animazione tradizionale e computer grafica.

Un matrimonio esplosivo

Sempre il 27 gennaio è il turno di una commedia romantica in cui non manca una buona dose di azione. Con protagonisti Jennifer Lopez e Josh Duhamel, la trama ruota intorno a una coppia che riunisce le rispettive famiglie, amorevoli ma sempre pronte a esprimere giudizi, poco prima di convolare a nozze. E sparlare è proprio ciò che le famiglie dovrebbero evitare, dato che i promessi sposi iniziano ad avere dei ripensamenti. Come se ciò non bastasse, all’improvviso le vite di tutti sono in pericolo quando gli invitati vengono presi in ostaggio.

Ipersonnia

Chiude il mese Ipersonnia, il 28 gennaio. Il thriller è ambientato in un futuro prossimo dove i detenuti scontano la pena attraverso un profondo sonno indotto artificialmente. Un giorno, lo psicologo incaricato di monitorare lo stato psichico dei carcerati si trova davanti a un detenuto i cui dati sono andati persi. Un imprevisto che scatenerà una serie di eventi imprevedibili. Nel cast troviamo Stefano Accorsi.

