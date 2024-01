Prime Video, 5 serie TV da non perdere a gennaio 2024

Il nuovo anno di Prime Video inizia piuttosto bene, con più di qualche serie TV originale ad arricchire il catalogo.

Quali sono, allora, le migliori serie TV Prime Video di gennaio 2024? Di seguito è possibile trovarne cinque che potrebbero attirare la vostra attenzione.

Le migliori serie TV Prime Video di gennaio 2024

Da un nuovo show con protagonista Nicole Kidman a una comedy italiana, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

James May: Our Man in India

Dal 5 gennaio, gli abbonati al servizio premium di Amazon potranno vedere James May che affronta la sua più grande avventura: un’epopea di 3.000 miglia da costa a costa attraverso l’India, il Paese più popoloso – e forse più straordinario – del mondo.

Hazbin Hotel

Dal 12 gennaio gli abbonati al servizio streaming possono invece guardare Hazbin Hotel, serie animata dedicata a un pubblico di adulti. La protagonista è Charlie Morningstar, principessa dell’Inferno, incaricata di ridurre il sovrappopolamento del suo regno riabilitando i demoni. Così decide di aprire un hotel attraverso cui le anime dannate possano trasferirsi in paradiso.

No Activity – Niente da segnalare

Dal 18 gennaio è disponibile No Activity – Niente da segnalare, esilarante serie-comedy italiana con protagonista Luca Zingaretti. In sei episodi tutti da ridere, ci mostra due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz e due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti ad un’attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo.

Zorro

Nuova serie dedicata al giustiziere mascherato, disponibile dal 25 gennaio. Questa nuova interpretazione tutta spagnola vede come protagonista dalla doppia identità Miguel Bernardeau, che, dopo il ruolo di Guzman in Élite, ci propone la sua versione della “volpe”. Abile con la spada, si distingue per la capacità di nascondersi e sfuggire ai suoi inseguitori. E per l’ironia e l’umorismo con cui li denigra. La nuova serie di Zorro, creata da Carlos Portela è ambientata nel 1834.

Expats

Il 26 gennaio è il momento della nuova miniserie con protagonista Nicole Kidman, Expats. Ambientata a Hong Kong nel 2014, racconta le storie di un gruppo di personaggi provenienti da diverse parti del mondo – in particolare di tre donne, Mercy, Margaret e Hilary – le cui vite sono legate per sempre dopo un’improvvisa tragedia familiare. La serie si interroga sul valore del privilegio ed esplora cosa succede quando il confine tra vittimismo e colpevolezza diventa sfumato.

A proposito della piattaforma Amazon, avete recuperato i migliori film Prime Video di dicembre 2023?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.