Prime Video, 5 serie TV da non perdere a marzo 2023

Un bel mese quello di marzo 2023 per Prime Video. La piattaforma streaming di Amazon, infatti, si prepara a servire una manciata di serie TV che potrebbero accontentare facilmente il suo pubblico.

Quali sono, quindi, le 5 serie TV da non perdere a marzo 2023 su Prime Video? Le abbiamo raccolte in questo articolo per facilitare la selezione agli abbonati.

Prime Video: le migliori serie TV di marzo 2023

Dalla nuova edizione dello show condotto da Fedez a un thriller globale con sfumature sci-fi: ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma!

Daisy Jones & The Six

Il mese si apre il 3 marzo, con il debutto di un musical drama che narra l’ascesa e la precipitosa caduta di una famosa rock band. Con protagonisti Riley Keough e Sam Claflin, la serie racconta il raggiungimento del successo del gruppo e il seguente scioglimento improvviso e senza spiegazioni, fin quando a distanza di anni i membri della band non decidono di svelare quanto accaduto.

LOL: Chi ride è fuori 3

La terza stagione di uno degli show Amazon più apprezzati di sempre è in dirittura d’arrivo il 9 marzo. Con Maccio Capatonda come ospite speciale, i nuovi episodi saranno divisi in due tranches (una da quattro e l’altra da due, per un totale di sei puntate). I concorrenti della nuova edizione sono Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi, tutti pronti a sfidarsi a suon di battute con l’obiettivo ultimo di far ridere gli avversari. Chi vincerà?

Swarm

Prime Video introduce il 17 marzo un’interessante serie horror in cui è protagonista Dre (interpretata da Dominique Fishback), una giovane donna ossessionata da una popstar, e che arriverà a fare qualcosa di veramente terribile per soddisfare questa sua ossessione. Donald Glover ha diretto il primo episodio di Swarm, dove non mancano scene di sangue e capaci di creare inquietudine.

Dom 2

Lo stesso giorno arriva su Prime Video la seconda stagione della serie brasiliana Dom, un dramma poliziesco in otto episodi ispirato alla storia vera di un padre e un figlio che si ritrovano ai lati opposti della guerra contro la droga a Rio de Janeiro.

The Power

The Power è probabilmente la serie più attesa di marzo 2023 dagli abbonati al servizio streaming di Amazon. Con un cast in cui spicca Toni Colette, lo show porta gli spettatori in un mondo come il nostro ma in cui le adolescenti sviluppano il potere di folgorare gli altri a piacere. Si tratta di un thriller globale che segue diversi personaggi sparsi in tutto il mondo, da Londra alla Nigeria, passando per l’Europa dell’Est. La serie uscirà il 31 marzo.

