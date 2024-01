Prince of Persia: The Lost Crown per Xbox o PS5 a soli 44 euro, solo per POCHE ORE

Prince of Persia: The Lost Crown per Xbox One/Series X è un gioco coinvolgente, evoluzione moderna del classico Disney. Oggi puoi prenderlo con l’11% di sconto, quindi lo paghi solo 44,31 euro.

La trama di Prince of Persia: The Lost Crown

Acquista un gioco per Xbox One o PlayStation4 e passa alla versione Xbox Series X|S o PlayStation5 senza costi supplementari. Sfrutta i poteri temporali con le abilità di combattimento e acrobatiche per eseguire combo letali e sconfiggere le creature mitologiche e i nemici corrotti dal tempo. Scopri un mondo maledetto ispirato all’antica Persia colmo di incredibili attrazioni ed esplora una serie di biomi altamente dettagliati, ognuno caratterizzato da una precisa identità e popolato dalle proprie insidie e meraviglie.

Immergiti in un mondo fantasy mitologico ispirato all’antica Persia per vivere una storia originale e intrigante. Usa l’astuzia per risolvere gli enigmi, trovare i tesori nascosti e completare le missioni, in modo da scoprire di più su questo mondo corrotto.

