Problemi di ricarica rapida per Samsung Galaxy S25: utenti segnalano criticità

Quarantacinque watt di potenza, 5 ampere di corrente, ma zero risultati per la ricarica rapida dei nuovi Samsung Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Una situazione che sta mettendo in difficoltà numerosi possessori dei top di gamma coreani, alle prese con significativi problemi ricarica dei loro dispositivi.

Gli inconvenienti si concentrano principalmente sui modelli premium della serie, dove l’uso del caricatore ufficiale da 45W e del relativo cavo USB-C da 5A si rivela inefficace o instabile. Molti utenti segnalano tempi di ricarica anomali nonostante la comparsa della dicitura “Super Charging 2.0” sul display, mentre altri lamentano frequenti disconnessioni con l’alimentatore.

È importante sottolineare che il fenomeno riguarda esclusivamente la ricarica via cavo, mentre la ricarica wireless rimane completamente funzionale. Curiosamente, il modello base della serie, il Galaxy S25, dotato di ricarica rapida da 25W, non sembra essere affetto da queste anomalie.

Lo scorso 7 febbraio, Samsung Italia ha affrontato la questione attraverso il proprio profilo X, suggerendo come soluzione temporanea l’uso di un cavo USB-C da 3A. L’azienda ha inoltre rilasciato un aggiornamento software, sebbene l’efficacia di questa misura debba ancora essere confermata dagli utenti.

Nel frattempo, la community ha trovato alcuni workaround per aggirare il problema, come la disattivazione della funzione di ricarica rapida o l’uso di alimentatori meno potenti abbinati a cavi da 3A. Nonostante il disagio, la situazione è parzialmente compensata dalle migliori prestazioni della batteria rispetto alla generazione precedente di dispositivi.