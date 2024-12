Profumatissima Candela in giara grande Yankee Candle a mini prezzo (-35%)

Con le feste natalizie alle porte, bisogna cominciare a creare l’atmosfera giusta a casa! Per questo motivo non puoi farti scappare la super offerta sulla Candela in giara grande Yankee Candle alla profumazione speciale di Snow in Love, oggi disponibile su Amazon a soli 22 euro con un super sconto del 35%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli questa occasione conveniente al volo, gli articoli stanno andando a ruba!

Candela in giara grande Yankee Candle: profumazione speciale per le feste natalizie

La Candela in giara grande Yankee Candle in super offerta su Amazon è quello di cui hai bisogno per creare un’atmosfera magica a casa, soprattutto in questo periodo.

L’articolo in promozione si caratterizza per la profumazione speciale di Snow in Love che è il risultato di una deliziosa miscela di crema, rilassante profumo di boschi e freschezza invernale in polvere.

Questa candela è un vero e proprio top di gamma nel settore in quanto è realizzate con prodotti di alta qualità che garantiscono un aroma coinvolgente e costante che riempie tutto l’ambiente rendendo l’atmosfera davvero magica. Inoltre si contraddistingue per una durata enorme della profumazione che va dalle 110 alle 150 ore di profumazione.

Allo stesso tempo, gli stoppini sono realizzati in cotone 100% senza piombo e centrati per una combustione uniforme, mentre l’articolo è inserito nella classica giara di vetro con coperchio per preservare e contenere la fragranza una volta spenta.

