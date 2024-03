Proiettore 4K a META' PREZZO: applica il CODICE PROMO su Amazon

Da oggi puoi trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica con il Proiettore 4k XIDU! Oggi è disponibile su Amazon a soli 159 euro grazie ad un codice promozionale del 50% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’offerta è pazzesca, non fartela scappare!

Proiettore 4k XIDU: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Proiettore 4k XIDU raggiunge i 25.000 lumen (900 ANSI), il che lo rende più nitido e luminoso del 30% rispetto agli altri proiettori 1080P presenti sul mercato.

L’elevatissimo rapporto di contrasto consente al proiettore 4K di massimizzare i dettagli dell’immagine senza sacrificare la luminosità. Inoltre, è dotato di un’interfaccia AI aggiornata, che rende lo schermo più conciso e confortevole, ed è adatto sia agli anziani che ai bambini.

Il dispositivo supporta la correzione trapezoidale 4P/4D, che consente di regolare i 4 angoli dell’immagine in orizzontale e verticale di ±50° dal telecomando. Le dimensioni dell’immagine possono essere ridotte dal 100% al 25%. In più, questo modello non è limitato dalla disposizione della stanza e supporta il montaggio davanti/dietro/al soffitto.

È alimentato dal chip MTK9269 con processore avanzato, WiFi 2.4G+5G e supporta WiFi 6, una latenza più bassa e una velocità di trasferimento dei dati più elevata, per un’esperienza di proiezione wireless più fluida. Il Bluetooth 5.3 bidirezionale integrato consente al proiettore di collegare non solo cuffie/altoparlanti Bluetooth, ma anche telefoni cellulari via BT, permettendo di funzionare come altoparlante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.