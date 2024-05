Proiettore 4K: risoluzione FANTASTICA a prezzo davvero INCREDIBILE

Un proiettore 4K di qualità può rivelarsi un vero e proprio “game changer” per la visione dei tuoi film o delle tue serie TV preferite. Oggi, su Amazon, hai la possibilità di acquistare un favoloso proiettore 4K di TOPTRO, disponibile ancora per pochissime ore a un prezzo davvero incredibile. Grazie all’offerta a tempo che sconta il prodotto del 22% più un coupon di 29€, il prezzo finale per poterlo acquistare è fissato sui 180,00€. Approfitta subito di questa offerta, non è detto che ritorni facilmente sulla piattaforma di e-commerce.

Proiettore 4K: oggi lo puoi acquistare a un prezzo eccezionale

Questo proiettore supporta il download e l’uso delle app direttamente dall’app store senza dover acquistare nulla di esterno. Dunque, hai finalmente la possibilità di poter guardare video online con le app più famose di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e altre. Lo riceverai con tanto di treppiede ultra resistente e stabile che riuscirà a regolare efficacemente l’aognolo di proiezione, così da poterlo posizionare ovunque senza problemi.

La risoluzione nativa è di 1080p ma supporta tranquillamente il 4K, 600 ANSI , rapporto di contrasto 20000:1 e fa uso della tecnologia di elaborazione delle immagini ad alta dinamica HDR10+/HLG per migliorare la luminosità, la chiarezza e ricchezza di colori dell’immagine. In più, con le doppie ventole di raffreddamento, migliorerà anche la dissipazione del calore, il rumore e ne prolungheranno la durata. Con il Bluetooth 5.2 avrà una ricezione ancora più stabile e potente e con la tecnologia WiFi6 supporta velocità ancora più elevate per connettersi facilmente a qualsiasi dispositivo.

