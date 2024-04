Proiettore DA CINEMA: col coupon+codice nascosto RISPARMI 430 EURO

Questa promozione appena lanciata da Amazon è una delle più convenienti che puoi trovare oggi. Se stai cercando un proiettore con qualità da cinema, allora questo modello è ciò che fa al caso tuo. Il prezzo di listino è di 499,99 euro, ma ora puoi farlo tuo a soli 69,99 euro. Con un risparmio totale di 430 euro! Per poter usufruire di questo risparmio shock, tutto quello che devi fare è applicare il coupon del 36% facendo clic sull’apposita spunta. Andando poi ad aggiungere, al momento del pagamento, il codice promozionale nascosto IWL06F620308. Fatti furbo e compralo ora, è un prezzo che mai si rivedrà ancora.

Codice nascosto: IWL06F620308

Proiettore Wielio: così trasformi casa tua in un cinema

Si tratta di un proiettore tra i migliori che si possono trovare sul mercato, e a confermarlo c’è il prezzo di listino di 499,99 euro. Che solo oggi puoi abbassare di 430 euro con la combo coupon+codice nascosto. Con una superficie di proiezione unica, avrai la possibilità di sfruttare la risoluzione di 1920×1080 pixel. Così da goderti immagini mozzafiato con dettagli chiari e nitidi come non mai. Lo schermo ampio da 30-300 pollici del proiettore ti darà modo di vivere un’esperienza cinematografica direttamente a casa tua. E integrati ci sono anche due altoparlanti stereo, per un suono mai così immersivo.

Ai lati trovi diverse prese, tra cui HDMI, USB, AV, TF, VGA e cuffie da 3,5 mm. Così da avere un collegamento facile a vari dispositivi come iPhone, Android e Windows. E se vuoi un’esperienza persino migliore, allora non puoi non tenere conto della tecnologia Bluetooth 5.1. Per collegare altoparlanti esterni, con la massima esperienza di ascolto in assoluto.

Non puoi fartela sfuggire, è la promo perfetta per avere un risparmio garantito in maniera furba.

