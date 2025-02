Promo speciale sullo Smartphone Moto g75: ultimissimi a disposizione

Vuoi un nuovo smartphone che ti supporti in tutte le tue attività quotidiane? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Moto g75, oggi disponibile su Amazon a soli 225 euro con uno sconto conveniente del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, sono a disposizione gli ultimissimi articoli in offerta!

Moto g75: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Il Moto g75 è uno smartphone innovativo che si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità – prezzo.

Innanzitutto è dotato del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 che garantisce prestazioni eccezionali permettendoti di svolgere qualsiasi tipologia di operazione in maniera impeccabile in ogni momento della giornata. Inoltre, ha una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per più di 24 ore mentre la ricarica rapida da 30W e la ricarica wireless da 15W forniscono l’energia di cui hai bisogno in pochi minuti.

Un’altra caratteristica di spicco dello smartphone è il suo sistema di fotocamere da 50 MP dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine che permette di realizzare scatti e video realistici e dai colori brillanti in qualsiasi condizione di luce esterna.

In più, il luminosissimo display FHD+ da 6.78″ con audio stereo multidimensionale Dolby Atmos offre una visualizzazione ed un’esperienza sonora perfetta per quanto riguarda tutti i tuoi contenuti multimediali preferiti. Per finire, la resistenza di questo modello è davvero estrema grazie alla certificazione di livello militare, alla protezione IP68 per l’immersione in acqua e alla resistenza ai danni grazie a Corning Gorilla Glass 5.

