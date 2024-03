Promo UNICA (-35%) sul Samsung Galaxy A25: FATTI FURBO e acquistalo subito

Perché spendere oltre 1000 euro per uno smartphone top di gamma quando ci sono modelli che riescono a soddisfare ogni aspettativa per molto meno? Fatti furbo e sfrutta oggi stesso la promozione appena lanciata da Amazon. Il fantastico Samsung Galaxy A25 è in sconto a soli 206,24 euro, con un ribasso pari al 35% rispetto ai 319,00 euro di listino. A conti fatti, si tratta di un prezzo più basso di circa 113 euro. Lo trovi nella versione Blue Black da 128 GB, con 6 GB di RAM e il 5G incluso. Non fartelo scappare, è l’offerta perfetta per lo smartphone del futuro.

Specifiche top e design elegante: col Samsung Galaxy A25 sarà amore a prima vista

Pensato per essere uno smartphone in grado di fornire una buona durabilità nel tempo e una garanzia di prestazioni sempre ottime, questo Samsung Galaxy A25 è la scelta migliore che puoi fare. Con il suo display Super AMOLED da 6,5″, i colori saranno intensi come non mai e i dettagli ancor più vivi. Anche e soprattutto per via della luminosità fino a 1000 nit e al Vision Booster per ottimizzare le immagini anche all’aperto. Non manca la funzione Protezione Occhi, che riduce la luce blu dannosa.

Per ciò che riguarda la scheda tecnica, c’è un processore Exynos 1280 supportato da 6 GB di RAM e da 128 GB di storage. Questi ultimi espandibili fino ad 1 TB con una scheda MicroSD. E a tutto questo si aggiunge il modem 5G, per sfruttare il massimo della connettività ovunque ti trovi. Lato autonomia, c’è una batteria da 5000 mAh con il sistema di ricarica ultra-rapida. Infine il comparto fotografico, composto da un sensore principale da 50 MP e da altre due lenti secondarie. A cui si aggiunge frontalmente la camera per i selfie da 13 MP.

Acquistalo subito e fallo tuo in pochi istanti. Si tratta di una delle promo più convenienti che Amazon ha lanciato nel periodo recente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.