Protezione digitale completa con F-Secure Total: ORA su Amazon a METÀ PREZZO

In queste ore su Amazon segnaliamo l’ottima offerta sul pacchetto F-Secure Total, la soluzione che offre una protezione online completa dell’identità digitale e della propria privacy in una sola app. Il piano di 2 anni, con supporto a 5 dispositivi diversi, è in promo a 39,94 euro anziché 79,90 euro, per effetto del 50% di sconto. Le piattaforme compatibili sono iOS, Windows 10, Windows 11, macOS Mojave 10.14 (e versioni successive) e Android. Ecco il link all’offerta.

F-Secure Total: 2 anni a soli 39,94€ su Amazon

Con F-Secure Total ci si assicura una protezione totale da malware e attacchi informatici, preservando così i propri dispositivi e le informazioni personali più sensibili quando si naviga online, si fanno operazioni bancarie e acquisti online. Altro punto di forza del software è la connessione crittografata grazie a una VPN senza limiti: in questo modo è possibile nascondere il proprio indirizzo IP ed evitare le fastidiosi limitazioni sulla larghezza di banda.

Altri tre servizi inclusi nel pacchetto sono un potente password manager, con cui generare e archiviare password in modo semplice e sicuro da qualsiasi tipo di dispositivo, il parental controll con cui gestire il tempo trascorso online e gli avvisi puntuali qualora le proprie informazioni siano state esposte durante una violazione di dati.

F-Secure Total è in offerta a metà prezzo su Amazon: una volta completato l’ordine, si riceverà un codice di attivazione via e-mail per poter usare da subito il software e beneficiare di due anni di prodotto a un prezzo ultra-concorrenziale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.