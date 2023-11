Prova il miglior software PDF a soli 1,47€ per 14 giorni

Tra le migliori offerte del giorno ti segnaliamo il programma premium Soda PDF in sconto del 55% per tutti gli utenti che attiveranno il piano annuale, in offerta a 59€ invece di 130€. Inoltre, è possibile ottenere l’accesso completo per 14 giorni a soli 1,97€. Ecco il link all’offerta.

Da tempo Soda PDF è il miglior software PDF presente sul mercato. Progettato per gli utenti, offre strumenti PDF facili da usare, consentendo a chiunque di modificare i propri file in pochi clic.

Soda PDF: accesso completo per 14 giorni in offerta a 1,97€

Soda PDF consente di modificare, unire, convertire, comprimere, firmare e proteggere qualsiasi tipo di documento PDF in pochi e semplici passaggi. In particolare, è degna di nota l’opzione Modifica, dato che permette a chiunque di disegnare, aggiungere timbri, correggere e mettere in evidenza i paragrafi.

Il programma è disponibile in due versioni: una desktop e un’altra online. La prima permette di accedere agli strumenti professionali del software direttamente offline, invece la seconda dà modo di usare l’app dal proprio browser web preferito su qualunque dispositivo.

L’accesso completo a 14 giorni include l’elaborazione illimitata di documenti, l’accesso online illimitato, la conversione in vari formati e la password per proteggere i documenti.

Puoi provare Soda PDF quasi gratis per le prime due settimane: grazie all’offerta di oggi, l’accesso completo per 14 giorni costa soli 1,97€. Inoltre, puoi scegliere di attivare il piano della durata di 12 mesi al prezzo scontato di 59€ invece di 130€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.