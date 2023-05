PS4 VR Mega Pack 3 + camera e 5 giochi ad un prezzo BOMBA su Amazon

Sei pronto per un’esperienza di gioco rivoluzionaria? Approfitta ora dell’offerta su Amazon e acquista il Sony PS4 VR Mega Pack 3 a soli 699,99€.

Il Mega Pack 3 include il rivoluzionario visore VR della PlayStation, una telecamera PS4 e ben cinque giochi per catapultarti in mondi virtuali straordinariamente realistici. Tra questi, avrai la possibilità di esplorare il cosmo in “Astro Bot: Rescue Mission“, combattere contro gli zombies in “Resident Evil 7“, esplorare il sottomarino oceanico in “The Deep” e molto altro ancora.

Il visore PS4 VR è un dispositivo molto richiesto negli ultimi mesi. Dotato di un display OLED da 5.7 pollici, offre una visuale a 360 gradi che ti farà sentire al centro dell’azione. Il tracciamento a 6 assi del movimento della testa e del controller garantisce un’esperienza immersiva e intuitiva, rendendo ogni movimento e gesto incredibilmente realistico.

La telecamera PS4 inclusa nel pacchetto è essenziale per il tracciamento preciso del tuo movimento, rendendo l’interazione con l’ambiente virtuale fluida e naturale. Ma cosa sarebbe un visore VR senza giochi emozionanti? Il Mega Pack 3 comprende alcuni dei migliori titoli disponibili per PS4 VR, offrendo una varietà di esperienze di gioco adatte a tutti i gusti. Da avventure sottomarine a combattimenti spaziali, ogni gioco ti farà vivere un’avventura unica.

Questo straordinario pacchetto rappresenta un fantastico punto di partenza per chiunque desideri immergersi nel mondo della realtà virtuale. Non perdere l’occasione di acquistare il Sony PS4 VR Mega Pack 3 su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

