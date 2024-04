Pulisci casa SENZA STRESS con il Robot 2-in-1 TP-Link a PREZZO MINI

Perché spezzarsi la schiena per far brillare i pavimenti di casa quando puoi delegare tutti al fantastico Robot Aspirapolvere Lavapavimenti TP-link Tapo RV30 Plus? Oggi lo trovi su Amazon a soli 329 euro con uno sconto conveniente del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è a tempo limitato quindi approfittane il prima possibile!

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti TP-link Tapo RV30 Plus: funzionalità e modalità di utilizzo

Grazie ai 4 livelli di potenza di aspirazione e allo spazioso cassetto di raccolta, il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti TP-link Tapo RV30 Plus è in grado di spazzare via lo sporco da ogni angolo di casa e perfino sui tappeti.

In più, la funzione di lavapavimenti offre una pulizia profonda ed accurata grazie ad un capiente serbatoio di acqua e alla pompa elettronica che permette di modulare il flusso dell’acqua su 3 livelli di pressione per adattarsi a diversi tipi di superficie rimuovendo anche lo sporco più ostinato.

Il dispositivo permette di riconoscere in modo preciso stanze e zone personalizzate, registrando fino a 3 mappe, quindi è ideale anche per edifici multi-piano. Inoltre puoi impostare le aree a cui il robot Tapo non può accedere, come l’area giochi dei bambini o la camera da letto quando stai riposando.

Questo gioiellino ti permette anche di impostare modalità di aspirazione, di lavaggio e programmi di pulizia personalizzati in base alle esigenze di ogni stanza così da avere sempre una casa impeccabile.

Oggi il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti TP-link Tapo RV30 Plus è disponibile su Amazon a soli 329 euro con uno sconto conveniente del 6%. Approfitta subito della promozione speciale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.