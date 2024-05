Pulizia a ZERO STRESS con l'Aspirapolvere senza fili Tineco SCONTATISSIMA AL 43%

Sogni una casa sempre pulita a meno stress possibile? Allora abbiamo quello che fa per te! Oggi l’Aspirapolvere senza fili Tineco PURE ONE X Pet è disponibile su Amazon a soli 169 euro grazie ad un mega sconto del 43%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito della mega promozione, è a tempo limitatissimo!

Aspirapolvere senza fili Tineco PURE ONE X Pet: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere senza fili Tineco PURE ONE X Pet si caratterizza per prestazioni avanzate della batteria che riescono a raggiungere fino a 45 minuti di autonomia con una singola carica. L’aspirazione è straordinariamente potente con un funzionamento super silenzioso quindi adatto per l’uso con bambini e animali domestici.

È dotata di una spazzola che aspira in modo intelligente e potente i capelli, senza che gli stessi la avvolgano, lasciandola sempre libera ed efficiente. Inoltre le luci a led sulla spazzola illuminano la polvere e i detriti nascosti, facilitandone la rimozione.

Il Sensore Smart di Tineco iLoop riconosce in automatico la polvere e lo sporco, regolando automaticamente la potenza di aspirazione e migliorando le performance della batteria.

In più, il dispositivo senza cavi è super leggero: è facile da sollevare e manovrare con i suoi soli 1,4kg. Si converte anche in un versatile aspirapolvere per pulire gli angoli più difficili da raggiungere, come i mobili, le scale e i materassi.

Oggi l’Aspirapolvere senza fili Tineco PURE ONE X Pet è disponibile su Amazon a soli 169 euro grazie ad un mega sconto del 43%. Approfitta subito della mega promozione, è a tempo limitatissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.