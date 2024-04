Pulizie FACILI e VELOCI a soli 44€: la Scopa Elettrica Ariete Handy Force è in offerta su eBay

Dimenticati delle sfiancanti pulizie con scopa e paletta, con la scopa elettrica Ariete Handy Force pulisci la casa in un attimo e risparmi un sacco di tempo. Con una piccolissima spesa di soli 44,99€ puoi finalmente effettuare una pulizia precisa degli ambienti di casa in una manciata di minuti e senza fatica. Approfitta adesso del vantaggioso sconto eBay del 15% e dai una svolta alle tue pulizie quotidiane con un accessorio che diventerà per te essenziale: aggiungilo al carrello per risparmiare ben 15€.

Scopa elettrica Ariete Hardy Force: addio pulizie stancanti

La scopa elettrica Ariete Hardy Force è potente, leggera e maneggevole, ideale per pulire le superfici anche in ambienti più ristretti. Con una singola mossa, puoi trasformarla tranquillamente in un’aspirabriciole da passare in cucina, sulle mensole, su tappeti e divani. Grazie al beccuccio in dotazione puoi raggiungere anche gli angoli e le piccole fessure difficili da raggiungere. Utilizzando l’apposito accessorio tessuti, poi, con Handy Force puoi aspirare in un istante anche cuscini, divanti e tanto altro.

Non dovrai neanche preoccuparti neanche di pulirla spesso, dato che dispone di filtri duraturi che potrai sostituire comodamente dopo diverse settimane. Inoltre, questa scopa non è solo pratica e versatile da utilizzare, ma anche semplicissima da pulire: il serbatoio può essere svuotato in un istante direttamente sopra alla pattumiera e il filtro Hepa, che garantisce la massima aspirazione di polvere e sporcizia, può essere lavato direttamente sotto l’acqua corrente, per garantirti sempre la miglior performance di aspirazione.

Acquistala adesso per risparmiare una bella sommetta sull’acquisto finale. Le spese di spedizione sono gratuite in 3 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.