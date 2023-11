Pulsante intelligente TP-Link + Lampadina Starter Kit: rivoluziona la tua casa con 40€

Entra nel mondo della casa intelligente con il TP-Link Pulsante Smart + Lampadina Starter Kit. Questo kit completo offre un modo semplice e conveniente per iniziare a trasformare la tua casa in un ambiente intelligente e personalizzato. Con la lampadina Wi-Fi E27 Tapo L520E, il pulsante intelligente Tapo S200B e il concentratore smart Tapo H100, avrai il controllo totale dell’illuminazione e altro ancora, tutto dalla punta delle tue dita. Il tutto, grazie al 27% di sconto su Amazon, a soli 40€. Le spedizioni sono gratis con Prime.

Lampadina Wi-Fi E27 Bianco (Tapo L520E):

La lampadina Tapo L520E è il fulcro dell’illuminazione intelligente in questo kit. Dotata di connettività Wi-Fi E27, questa lampadina offre una luce bianca calda e regolabile, consentendoti di creare l’atmosfera perfetta in ogni stanza. Il controllo remoto tramite l’app Tapo ti mette al comando, consentendoti di regolare l’illuminazione ovunque tu sia. Il pulsante intelligente Tapo S200B aggiunge un livello di comodità al tuo sistema smart home.

Posizionalo ovunque tu desideri e assegnagli funzioni personalizzate, come accendere o spegnere luci, attivare scenari specifici o controllare altri dispositivi smart compatibili. Un tocco è tutto ciò che serve per rendere la tua casa più intelligente. Con una suoneria integrata, avrai la notifica di eventi importanti direttamente a casa tua. Collega e gestisci fino a 32 dispositivi Tapo per un controllo centralizzato, tanto la configurazione di questo Starter Kit è rapida e intuitiva: basta collegare la lampadina, posizionare il pulsante e collegare il concentratore.

Dall’app Tapo, avrai accesso completo al controllo remoto, permettendoti di gestire la tua casa intelligente ovunque tu sia. Questo kit è compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, consentendoti di controllare i tuoi dispositivi con comandi vocali semplici e pratici.

Il TP-Link Pulsante Smart + Lampadina Starter Kit rappresenta un modo accessibile per immergersi nell’universo della casa intelligente. Con illuminazione personalizzabile, controllo remoto e la comodità del pulsante intelligente, hai il potere di modellare la tua casa in base alle tue esigenze. Trasforma la tua abitazione in un ambiente smart e accogliente con questo kit versatile di TP-Link con appena 40€. Le spedizioni sono gratis con Prime.

