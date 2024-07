Qual è la prossima crypto che farà 100x? Ecco 5 possibili nomi da seguire

La caccia alla prossima crypto che farà 100x è aperta. E stanno emergendo diversi progetti promettenti con il potenziale di una crescita esplosiva nelle prossime settimane. In questo articolo discuteremo di 5 nomi che potrebbero registrare un enorme rally nella seconda metà del 2024.

1. WienerAI (WAI)

A dare il via alla nostra lista è WienerAI (WAI).

Non si tratta solo di una meme coin: WAI è anche un bot di trading AI personalizzato che analizza le mosse del mercato.

Gli utenti possono chiedere al bot di consigliare quali criptovalute acquistare e fornirà una serie di consigli con un ragionamento approfondito alla base di ciascuno.

Anche WienerAI ha un protocollo di staking per il token WAI nativo.

Pertanto, gli utenti non solo riceveranno consigli di trading personalizzati, ma genereranno anche un reddito passivo.

Non sorprende che la prevendita di WienerAI sia stata un successo, con oltre 7 milioni di dollari già raccolti.

E a meno di una settimana dalla fine della prevendita, $WAI potrebbe essere un token da tenere d’occhio per coloro che cercano guadagni 100x.

2. LayerZero (ZRO)

LayerZero (ZRO) sta decifrando il codice per far comunicare tra loro diverse blockchain.

Immagina di avviare una dApp in grado di accedere contemporaneamente ai contratti intelligenti di Ethereum, alla velocità di Solana e alle sottoreti di Avalanche.

Questo è il tipo di magia che il team di LayerZero immagina.

Lo chiamano omnichain – come multi-chain, ma più potente.

Tutto ciò senza ridurre la decentralizzazione o la sicurezza, che sono vitali nello spazio Web3.

Poteri ZRO il protocollo LayerZero e funge da “pacchetto” nel progetto.

Dato che il suo prezzo è aumentato del 75% solo nell’ultimo mese, ZRO potrebbe essere pronto a esplodere ancora più in alto se il brusio sulla tecnologia omnichain continuasse a crescere.

3. 99Bitcoins (99BTC)

99Bitcoins (99BTC) è un’altra criptovaluta con un potenziale 100x grazie al suo modello “Learn-to-Earn”.

Il token è supportato da 99Bitcoins, una piattaforma educativa sulle crypto attiva dal 2013.

Eppure gli sviluppatori stanno cercando di ribaltare il copione dell’intero settore.

Utenti può guadagnare token 99BTC completando corsi e quiz attraverso il modello Learn-to-Earn.

Più un utente impara, più token da 99BTC riceverà.

Questi token possono quindi essere messi in stake per un reddito passivo o utilizzati per accedere a vantaggi esclusivi, come gruppi VIP o corsi avanzati.

Ci saranno anche segnali di trading di cui i possessori di 99BTC potranno trarre vantaggio.

Con oltre 2,5 milioni di dollari raccolti in prevendita, c’è un enorme interesse per questo ecosistema di apprendimento blockchain.

4. Pixelverse (PIXFI)

Pixelverse (PIXFI) è un nuovo progetto di crypto game che combina vibrazioni cyberpunk con meccaniche P2E su Telegram.

Ha raccolto oltre 50 milioni di utenti nel primo mese di pubblicazione, con circa 13 milioni di accessi giornalieri.

Il token PIXFI è fondamentale per questo ecosistema di gioco.

Viene utilizzato per qualsiasi cosa, dall’aggiornamento dei cyber-bot alle battaglie in arene virtuali.

Grazie alla sua popolarità iniziale, Pixelverse ha iniziato ad attirare l’attenzione di alcuni grandi nomi, guadagnando anche 5,5 milioni di dollari in un recente round di finanziamento.

E allo stato attuale, il prezzo di PIXFI è ancora di soli $ 0,042.

Con una capitalizzazione di mercato di 28 milioni di dollari, questo token potrebbe facilmente 100 volte se gli sviluppatori continuano a sfruttare lo slancio iniziale di Pixelverse.

5. Pepe Unchained (PEPU)

A completare il nostro elenco di criptovalute che potrebbero fare 100x è Pepe Unchained (PEPU).

Il team di Pepe Unchained sta creando una rete Layer-2 specifica per le meme coin.

Questa rete, costruita su Ethereum, offrirà transazioni più veloci ed economiche: un’ottima notizia per i trader attivi.

Fornirà inoltre un luogo in cui i creatori di meme coin e gli investitori potranno collaborare e sviluppare nuovi casi d’uso.

Ad esempio, potrebbe esserci un DEX costruito esclusivamente per le monete dei cani. Le possibilità sono infinite. Come WienerAI e 99Bitcoins Token, Pepe Unchained è ancora in fase di prevendita.