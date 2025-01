Quasi metà prezzo per la Tastiera Meccanica da Gaming ASUS (-47%)

La tua postazione di gioco sarà più efficiente che mai con la Tastiera Meccanica da Gaming ASUS ROG Falchion Ace! Oggi è disponibile su Amazon a soli 79 euro con un mega sconto del 47%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere il prodotto domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Tastiera Meccanica da Gaming ASUS ROG Falchion Ace: tutte le funzionalità

La Tastiera Meccanica da Gaming ASUS ROG Falchion Ace è un dispositivo top di gamma perfetto per chi è appassionato di videogiochi e vuole rendere la propria postazione più performativa che mai.

Innanzitutto si caratterizza per i rinomati switch meccanici ROG NX che, essendo lubrificati, assicurano clic più fluidi e meno rumorosi per un’esperienza di gaming confortevole ed immersiva. Inoltre i tasti sono realizzati in PBT Foam fonoassorbente per una migliore acustica senza il minimo disturbo.

La connettività è super versatile grazie ad una doppia porta USB-C: in questo modo la configurazione risulta più ordinata e consente agli utenti di passare rapidamente da un PC all’altro con un minimo ingombro sulla scrivania. In più il dispositivo vanta un pannello tattile interattivo che offre una personalizzazione dei comandi per ottimizzare tutte le operazioni.

Anche il comfort è assicurato in quanto la tastiera ha un design ergonomico, con tre angoli di inclinazione per poterla posizionare come si vuole in base alle proprie esigenze.

Oggi la Tastiera Meccanica da Gaming ASUS ROG Falchion Ace è disponibile su Amazon a soli 79 euro con un mega sconto del 47%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.