Questa aspirapolvere e scopa elettrica senza fili in OFFERTA rimuove di tutto su tutto: prendila ORA!

Honiture è un aspirapolvere senza fili potente 450w/38kpa, che funge anche da scopa elettrica senza fili, con batteria da 2800mah da 60 minuti di autonomia, anche rimovibile. Per pavimenti, tappeti, peli animali. Oggi puoi prenderla con l’11% di sconto, quindi la paghi solo 169,99 euro.

Honiture aspirapolvere scopa elettrica: le caratteristiche

Aspirapolvere senza fili S15 ha una potente potenza di aspirazione fino a 38Kpa, che può rimuovere facilmente polvere e detriti come lettiere per gatti, briciole di cibo per cani e peli di animali domestici. Puoi anche scegliere l’aspirazione secondo necessità con le 3 marce regolabili. Grazie al motore digitale brushless da 450 W, il detergente per aspirapolvere funziona in modo più silenzioso e ha una durata più lunga. Fornisce fino a 60Mins di autonomia, con une batteria a 7*2800 mAh, prolungando efficacemente la durata, migliorando il problema del riscaldamento della batteria, della sotto-ricarica e della caduta di corrente. La batteria rimovibile offre due opzioni di ricarica in modo da poter caricare la batteria dentro o fuori dall’aspirapolvere.

Adotta il pannello display extra-large, personalizzato con 3 tipi di illuminazione ambientale che ti offre un’esperienza bene. È possibile padroneggiare lo stato di utilizzo dell’aspirapolvere senza fili a colpo d’occhio, più comodo da usare e mantenere l’aspirapolvere. Include letture in tempo reale su runtime, stato di funzionamento della spazzola per pavimenti, modalità di alimentazione, rapporto di errore. Un rullo a spazzola a forma di V consente di pulire peli profondi e particelle sul pavimento o sul tappeto, una pulizia efficace del pavimento per tutta la casa. Dotato di un design speciale lungo il bordo, può aspirare efficacemente sporco e polvere lungo la parete e gli angoli. E le luminose luci a LED sono progettate per illuminare la polvere invisibile ad occhio nudo in luoghi bui, pulendo senza vicoli ciechi. L’aspirapolvere senza fili HONITURE presenta una struttura antipolvere ciclone a 7 stadi che cattura il 99,99% della polvere fine, cattura anche particelle piccole fino a 0,1 mm.

Honiture è un aspirapolvere senza fili potente 450w/38kpa, che funge anche da scopa elettrica senza fili, con batteria da 2800mah da 60 minuti di autonomia, anche rimovibile. Per pavimenti, tappeti, peli animali. Oggi puoi prenderla con l’11% di sconto, quindi la paghi solo 169,99 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.