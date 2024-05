Questa chiavetta dual-USB da 128GB di SanDisk costa solo 12€ su Amazon

La chiavetta USB più versatile è in sconto adesso su Amazon ad un prezzo imperdibile. Parliamo di una unità flash del marchio SanDisk da 128GB, dotata sia di un’uscita USB-A, sia di un’uscita USB-C, che puoi acquistare a soli 12,38 euro.

Chiavetta dual-USB 128GB: le caratteristiche

L’unità flash SanDisk Ultra 128GB Dual Drive Luxe Type-C è realizzata interamente in metallo e presenta un design elegante e resistente, con un connettore USB Type-C reversibile e un connettore tradizionale Type-A.

Con questa unità flash, puoi spostare rapidamente i tuoi contenuti tra smartphone, tablet, Mac USB Type-C e computer USB Type-A grazie alla velocità di lettura fino a 400 MB/s. Il design elegante è completato da un cappuccio girevole a doppia funzionalità che protegge i connettori quando non in uso e funge anche da portachiavi, consentendoti di portare con te l’unità ovunque tu vada in modo sicuro e conveniente.

Un piccolo affare ultra utile e conveniente: acquista adesso l’unità flash SanDisk dual USB a soli 12,38 euro e ricevila in pochi giorni grazie alla consegna Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.