Questa custodia con tastiera renderà il tuo iPad un Notebook! Approfitta dello SCONTO

Logitech ha ideato questa Combo Touch Custodia con tastiera per iPad, modelli da 12,9 pollici (5a, 6a gen – 2021, 2022) – A2378, A2461, A2379, A2462. Scopri tutti i vantaggi, a partire dallo sconto del 6% che abbatte il prezzo fino a 164,59 euro!

Caratteristiche prodotto

Compatibilità: Per iPad Pro da 12,9 pollici (5a, 6a gen – 2021, 2022) – A2378, A2461, A2379, A2462. Fai tutto con Combo Touch: quattro modalità d’uso versatili ti permettono di digitare, disegnare, visualizzare e leggere senza dover mai rimuovere il tuo iPad Pro dalla custodia con tastiera. Tastiera rimovibiile e cavalletto regolabile: rimuovi la tastiera quando hai finito di scrivere per una flessibilità e goditi l’angolo di visualizzazione a 50 gradi regolabile. Grande trackpad click-anywhere: questa custodia con tastiera dotata di un trackpad reattivo e affidabile consente di usare l’intera superficie per lavorare ed eseguire gesti Multi-Touch sul trackpad.

Tastiera retroilluminata: i tasti retroilluminati si adattano all’ambiente con 16 livelli di luminosità, i tasti a scelta rapida permettono l’accesso con un solo tocco ai controlli di volume e altro. Protezione: una custodia duratura e regolabile protegge la parte anteriore, la parte posteriore e gli angoli dell’iPad Pro, mantenendolo al sicuro, indipendentemente da quello che stai facendo. Tecnologia SMART CONNECTOR: goditi la batteria e associa istantaneamente la custodia per tastiera Combo Touch senza preoccuparti della ricarica, l’alimentazione proviene direttamente dal tuo iPad Pro. Postazione per Apple Pencil: ricarica facilmente la tua Apple Pencil senza rimuovere la custodia grazie a una comoda apertura sul lato della custodia dell’iPad Pro

