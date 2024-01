Questa incredibile ACTION CAM DJI in OFFERTA non conosce ostacoli: immortala le tue imprese come meritano!

DJI Osmo Action 4 Combo Standard è una straordinaria cam impermeabile 4K/120fps con sensore 1/1.3”. Produce incredibili immagini anche in condizione di scarsa illuminazione, prestazioni cromatiche a 10 bit e D-Log M, potente batteria da 1770 mAh. Oggi puoi prenderla in offerta con l’11% di sconto, quindi la paghi solo 329 euro!

DJI Osmo Action 4 Combo Standard: le caratteristiche

Sensore da 1/1.3” e straordinarie immagini anche di notte – Un sensore più grande significa una migliore qualità per riprese in 4K perfette, indipendentemente dallo scenario. Efficace soppressione del rumore in ambienti scarsamente illuminati. Prestazioni cromatiche a 10 bit e D-Log M – Rendono il post-editing fluido e prevengono la perdita di nitidezza e dettagli. Ciò semplifica ulteriormente la gradazione del colore e la post-produzione durante la modifica di filmati dell’action cam 4K. Resistente al congelamento e autonomia estesa – Rendi l’utilizzo della fotocamera un gioco da ragazzi in ambienti estremi. Resistenza al freddo fino a -20°C. Operazioni intuitive. Registra fino a 150 minuti ache a basse temperature. 2,5 ore in molte impostazioni. 4K/120fps e FOV di 155º.

Garantisce filmati sportivi ad alta risoluzione in 4K con un ampio FOV, che ti coinvolgeranno e ti permetteranno di sperimentare la prospettiva in prima persona. Slow motion chiari e fluidi sulle tue attività sportive. Sgancio rapido magnetico e video verticali nativi. Semplifica la modifica della posizione della fotocamera e la prospettiva di registrazione. Crea fantastici contenuti pronti per i social e filmati sportivi pronti per essere condivisi in un attimo. HorizonSteady 360º. Una potente funzione di stabilizzazione che mantiene le immagini stabili anche se ruotata di 360º. Action cam con 3 modalità di stabilizzazione per garantire riprese fluide anche durante le situazioni più impegnative. Include DJI Osmo Action 4, 1 batteria, 1 Supporto per adattatore a sgancio rapido e altro ancora. Questa combo è un’ottima scelta per gli utenti di action cam alle prime armi che desiderano realizzare filmati in 4K. Nuovo aggiornamento. Pre-Registrazione: per acquisire filmati da 5/10/15/30/60 secondi prima di premere il Pulsante di scatto/registrazione. Perfetta per gli appassionati di pesca. Inoltre, ora è supportata la funzione Highlight.

DJI Osmo Action 4 Combo Standard è una straordinaria cam impermeabile 4K/120fps con sensore 1/1.3”. Oggi puoi prenderla in offerta con l’11% di sconto, quindi la paghi solo 329 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.