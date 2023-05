Questa offerta NON può essere vera: robot aspirapolvere e lavapavimenti intelligente scontato di 500€

VIOMI V5 Pro è un robot aspirapolvere e lavapavimenti intelligente progettato per semplificare le pulizie domestiche. Dotato di avanzata tecnologia di mappatura e navigazione Lidar, questo robot offre prestazioni efficienti ed efficaci per mantenere il tuo pavimento pulito e senza polvere.

Grazie alla sua potente aspirazione da 4000 Pa, il VIOMI V5 Pro è in grado di raccogliere polvere, briciole e peli di animali domestici da qualsiasi tipo di superficie, che si tratti di pavimenti duri, tappeti o moquette. Non importa quanto sporco ci sia, questo robot aspirapolvere affronterà la sfida con facilità. Oggi questo gioiellino può essere tuo a una cifra incredibile: appena 199€ anziché 699€, ovverosia con ben 500 Euro di sconto! Pazzesco, no?

VIOMI V5 Pro, il robot che fa tutto

La tecnologia di mappatura avanzata permette al V5 Pro di creare una mappa dettagliata della tua casa, consentendogli di pianificare un percorso efficiente e di evitare gli ostacoli lungo il cammino. Inoltre, grazie al controllo tramite l’app MiHome, puoi programmare facilmente le pulizie e monitorare lo stato del robot da remoto.

Un’altra caratteristica interessante di questo robot è la sua funzione di lavaggio del pavimento. Dotato di un serbatoio dell’acqua e di un sistema di distribuzione intelligente, il V5 Pro può lavare e pulire il tuo pavimento in modo efficace, lasciandolo brillante e pulito.

Il VIOMI V5 Pro è inoltre dotato di sensori intelligenti che gli consentono di evitare cadute dalle scale e di rilevare eventuali ostacoli sulla sua strada. In questo modo, puoi essere certo che il robot lavorerà in modo sicuro e senza danni agli oggetti circostanti.

Con il VIOMI V5 Pro puoi goderti un ambiente pulito e ordinato senza dover dedicare tempo ed energie alle pulizie domestiche. Lascia che questo robot aspirapolvere e lavapavimenti si occupi di tutto per te, mentre tu ti rilassi o ti dedichi ad altre attività. Il design elegante e il colore nero conferiscono al V5 Pro un aspetto moderno e sofisticato, che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento.

