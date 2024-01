Questa piastra per capelli Remington in OFFERTA contiene cheratina ed olio di mandorle! Prendila ora a soli 24 euro

Remington ha ideato questa Piastra per capelli lisci Keratin Protec S8540, con l’esclusivo rivestimento in ceramica e olio di mandorle, gradi compresi tra 150-230°, funzione Piastre oscillanti, Riscaldamento rapido in soli 15 secondi, colore Marrone Dorato. Oggi puoi prenderla con il 19% di sconto, quindi la paghi solo 24,99 euro!

Remington Piastra per capelli lisci: le caratteristiche

La Piastra che lascia i capelli morbidi e sani! Temperatura regolabile a 9 impostazioni. La ceramica delle piastre contiene cheratina ed olio di mandorle. Utilizzando questa piastra i capelli si mantengono luminosi e forti.

I capelli devono essere asciutti al 100%, pettinati e privi di nodi. Per prima cosa inizia con una ciocca piccola ea basse temperature, quindi avvicinati lentamente alla temperatura che è giusta per te e tira lentamente la ciocca attraverso la piastra, ma a un ritmo costante. Meglio un po ‘più lentamente e solo una volta.

Remington ha ideato questa Piastra per capelli lisci Keratin Protec S8540. Oggi puoi prenderla con il 19% di sconto, quindi la paghi solo 24,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.