Questo Chromebook oggi è il migliore per rapporto qualità-prezzo (Amazon)

Il Lenovo IdeaPad 3 è il miglior Chromebook oggi disponibile sul mercato per rapporto qualità-prezzo. Merito di un’esperienza d’uso notevole, un generoso display Full HD da 15,6 pollici votato sia alla produttività che alla multimedialità, e a un’autonomia sorprendente. Ma a metterci lo zampino è anche Amazon, che con la sua ultima offerta taglia di 100 euro il suo prezzo: da 399 euro a 299 euro, con spedizione gratuita per tutti gli abbonati a Prime. Articolo venduto e spedito da Amazon.

Lenovo IdeaPad 3 (15,6″) in sconto del 25% su Amazon

Lo diciamo sempre, ci ripetiamo anche stavolta: quando si è di fronte a un Chromebook l’ultima cosa da fare è guardare la sua scheda tecnica. Perché leggere Intel Celeron N4500, scheda grafica integrata, 64GB di memoria eMMC può essere fuorviante rispetto al reale valore del computer. Il vero asso nella manica del Lenovo IdeaPad 3, oltre allo schermo di ottima fattura, è il sistema operativo ChromeOS, sviluppato da Google per offrire una straordinaria esperienza d’uso ai suoi utenti: accensione fulminea, aggiornamenti del sistema da remoto, navigazione in Chrome sempre fluida e veloce, autonomia superiore ben oltre le 8 ore, zero rischi sul fronte delle minacce informatiche, PlayStore integrato per poter scaricare tutte le proprie app.

Insomma, rispetto all’universo Windows si è distanti anni luce. E se lo ordini entro mezzogiorno lo ricevi a casa tua già domani, così da poterlo iniziare a usare subito.

Se hai scelto di puntare su un Chromebook per sostituire il tuo vecchio PC Windows e non sai quale scegliere tra i tanti oggi disponibili, il Lenovo IdeaPad 3 ha tutto ciò che stai cercando. Corri a completare l’ordine su Amazon per risparmiare 100 euro grazie all’ultima offerta.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.