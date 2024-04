Questo notebook Acer con i5 e 16 GB di RAM costa solo 599€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook potente ed economico da comprare su Amazon è ora disponibile un’ottima offerta dedicata all’Acer Aspire 5, acquistabile al prezzo scontato di 599 euro con la versione dotata di processore Intel Core i5 12450h e 16 GB di memoria RAM. Questa versione, venduta e spedita da Amazon, tocca ora il nuovo minimo storico. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Acer Aspire 5: a questo prezzo è un vero best buy

Il notebook Acer Aspire 5 in offerta è dotato dell’ottimo processore Intel Core i5-12450h che garantisce prestazioni ben superiori rispetto alla media della fascia di prezzo. Da notare anche 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. Tra le specifiche tecniche del notebook di Acer è possibile trovare anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

Il laptop è dotato di un sistema operativo Windows 11 oltre che di una tastiera full size con layout italiano a cui si affianca una dotazione di porte davvero completa e con tutto quello che serve per un utilizzo senza limiti del laptop.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Acer Aspire 5 al prezzo scontato di 599 euro, nella versione descritta in precedenza. Al prezzo proposto, il notebook è ora un vero affare. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box riportato di seguito. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

