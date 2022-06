Questo piccolo contachilometri per bici è perfetto per goderti le attività all'aria aperta

Quando vai molto in bicicletta, un contachilometri senza fili può aiutarti a divertirti di più durante un tour gastronomico o culturale su due ruote, oppure a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness con facilità mentre ti alleni, con un rilevamento preciso di velocità e distanza. E allora divertiti in bicicletta con questo meraviglioso dispositivo nella brezza e nel sole per sentire la tua velocità. Il tachimetro per bici wireless che ti consigliamo oggi è infatti adatto a tutte le bici e può essere tuo a soli 9 euro e con le spese di spedizione gratuite.

Contachilometri bici, piccolo ma super efficiente

Questo dispositivo è piccolo e leggero, molto facile da montare e usare. Comprende anche la funzionalità di risparmio energetico. Nonostante il prezzo irrisorio, poi, è dotato di funzioni wireless ed è costruito con materiale impermeabile: il computerino per bici è infatti wireless, è facile e conveniente da installare ed anche regolare, mentre il resto, come scritto prima, è impermeabile, quindi il device diventa molto ma molto più comodo e funzionale da usare, in quanto va bene anche nei giorni di pioggia.

Il device è progettato con retroilluminazione a tre colori, display digitale LCD verde, blu, rosso. Grazie a ciò, il computer wireless viene trasformato in modalità giorno o notte per assicurarti di poter leggere facilmente le tue statistiche in qualsiasi momento. In tal senso, per quanto riguarda le varie funzionalità legate all’attività fisica, il tachimetro include 20 funzioni molto facili da usare. Misura velocità, distanza, tempo, temperatura, ecc. Tutte queste funzioni possono essere eseguite con solo 2 pulsanti.

Le sue dimensioni ridotte, il peso leggero e il design cordless lo rendono adatto per la maggior parte dei tipi di bici: bici da strada, mountain bike, bici pieghevoli e altre bici popolari, perfette per i principianti che desiderano portare la loro guida al livello successivo. Insomma, il meglio che si possa desiderare a questo prezzo. Quindi vai su Amazon e fai tuo questo tachimetro per bici wireless che può essere tuo a soli 9 euro e con le spese di spedizione gratuite.