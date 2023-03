QUESTO robot aspirapolvere lavapavimenti su Amazon è da prendere ORA

Il robot aspirapolvere lavapavimenti Deebot T8 di Ecovacs è dotato delle più moderne tecnologie per una pulizia profonda di ogni angolo della casa. Ottima anche l’autonomia, con il prodotto del marchio Ecovacs che si conferma ai vertici della categoria. In queste ore lo puoi acquistare su Amazon in offerta a 299 euro anziché 549 euro, per effetto del 46% di sconto. Hai l’abbonamento a Prime? Per te allora c’è un’altra ottima notizia, dal momento che non paghi nulla per le spese di spedizione.

Deebot T8 Ecovacs in sconto del 46% su Amazon

Il Deebot T8 di Ecovacs è un robot aspirapolvere lavapavimenti 2 in 1 che integra la rivoluzionaria tecnologia TrueMapping, che consente al dispositivo di rilevare il doppio della distanza con una maggiore precisione rispetto alle precedenti versioni. E grazie a precisi e sofisticati algoritmi, riesce a scansionare, mappare e pianificare in autonomia un percorso di pulizia preciso e rapido. Un altro suo punto di forza è l’integrazione della tecnologia TrueDetect 3D, per mezzo della quale l’articolo riesce a riconoscere qualsiasi spazio stretto per evitare di incastrarsi o eventuali collisioni. E infine, uno dei fiori all’occhiello del robot Ecovacs è l’autonomia di 3 ore. La durata della batteria è tale da consentirgli di pulire ambienti anche di 300 mq.

Se sei alla ricerca di un nuovo robot aspirapolvere per sostituire il tuo vecchio prodotto ormai datato e necessiti di un articolo con un’autonomia extralarge, il Deebot T8 di Ecovacs è l’acquisto ideale. Approfitta dell’ultima offerta di Amazon per risparmiare ben 250 euro sul prezzo di listino.

