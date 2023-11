Questo robot aspirapolvere ti PULISCE casa da solo e si AUTORICARICA: costa solo 139€ (-48%)

Presi da mille impegni qua e là non sempre abbiamo tempo di pulire a fondo casa come vorremmo e mai come ora ci sarebbe bisogno di un aiuto. Ed ecco allora, per alleviare i compiti casalinghi, venirci incontro questo piccolo ma potente robot aspirapolvere Lefant F1 che oggi trovi su Amazon a soli 139 euro.

Proprio così: questo autentico gioiellino, che è in grado di coprire un’area di pulizia di 2200sq.ft e che ha un’autonomia aumentata, oggi è in offerta con ben 120 euro di socnto applicando l’apposito coupon sulla pagina del prodotto.

Robot aspirapolvere Lefant F1, col Black Friday è un affarone

Il robot aspirapolvere Lefant F1 è ultrasottile con una dimensione di soli 28 * 6,9 cm, che lo rende più piccolo della maggior parte delle macchine sul mercato. Il corpo compatto significa che può scivolare ovunque anche sotto il divano, il letto e la scarpiera per pulire con il panno per la pulizia. La potenza di aspirazione è aumentata a 2200Pa, che può completare il compito di pulizia in modo più efficiente e aspirare facilmente polvere, particelle e capelli.

Così anche le macchie più fastidiose possono essere eliminate facilmente, anche su diversi tipi di pavimenti. Inoltre, presenta una tecnologia 3D per rilevare in modo intelligente gli oggetti sul pavimento e reagire in tempo per schivarli. Quando la potenza della spazzatrice è inferiore al 20%, smette di pulire ed entra nella modalità di ricarica (il tempo di ricarica dipende dall’ambiente).

In aggiunta al robot è anche disponibile la stazione di svuotamento automatico per la pulizia del sacchettino raccogli-polvere, così da non dover pensare proprio più a nulla. Dopo che ha esaurito l’alimentazione o completato la pulizia, infine, il dispositivo torna automaticamente al dock di ricarica per rifornirsi di energia: imposta la modalità e l’ora che preferisci, e lui si attiverà entro il tempo impostato. Non aspettare troppo, questo prezioso aiutante per le pulizie domestiche lo trovi su Amazon a soli 139 euro. Le spedizioni sono gratuite grazie ai servizi Amazon.

