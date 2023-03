Questo smartwatch per donna è una POTENZA: ha mille funzioni e costa 14€

Lo smartwatch di cui ti parliamo oggi è uno di quei wearable poco conosciuti dal grande pubblico ma non per questo è meno efficiente di altri più famosi. Perfetto per tutti i giorni, anche per lo sport, in questo momento lo trovi nella colorazione rosa al minimo storico su Amazon, ovverosia a 14 euro, grazie al coupon di 5€ da spuntare sulla pagina del prodotto, e al contemporaneo sconto del 39%. Ma devi fare in fretta e cliccare su questo link se vuoi approfittare subito della promozione e assicurartelo.

Smartwatch al femminile, una bella scoperta

Lo smartwatch è in grado di rilevare la qualità del sonno e il tempo di sospensione e sincronizzare i dati rilevati durante la connessione con il telefono cellulare con l’applicazione. Puoi anche impostare una sveglia con l’app in modo da poterti svegliare a un’ora selezionata. Inoltre supporta il controllo della saturazione di ossigeno nel sangue per conoscere meglio il tuo corpo.