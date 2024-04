Rasoio tagliacapelli e barba Philips a soli 19 euro su Amazon (-42%)

Un acquisto per la tua igiene personale e per la cura della tua persona è questo rasoio elettrico Philips tagliacapelli e barba che oggi puoi acquistare in offerta su Amazon a soli 19 euro invece di 32,99, grazie ad uno sconto del 42% sul listino.

Taglicapelli e barba: il rasoio Philips adatto a tutto

Il rasoio è in grado di offrirti 45 minuti di utilizzo continuo con una batteria completamente carica. Versatile e facile da usare, offre 10 diverse altezze di taglio, consentendoti di scegliere la lunghezza desiderata per la tua barba o capelli. Inoltre, la sua tensione di alimentazione variabile lo rende adatto per l’uso in diverse aree geografiche, offrendo la flessibilità di utilizzarlo ovunque tu vada: perfetto se viaggi molto.

Con una gamma di lunghezza di taglio da 0,5 a 10 mm e lame in acciaio inossidabile, questo tagliacapelli assicura risultati precisi e uniformi ogni volta che lo usi. Le lame non richiedono oliatura, riducendo la manutenzione e garantendo una lunga durata nel tempo.

Le funzionalità aggiuntive includono la possibilità di lavare l’accessorio sott’acqua per una pulizia semplice e veloce, oltre a un trimmer di precisione per rifinire i dettagli più delicati.

Un tagliacapelli e barba affidabile e versatile che ti aiuterà a mantenere una barba curata e uno stile impeccabile in qualunque momento: acquistalo adesso a soli 19 euro.

