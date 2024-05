Razer BlackShark V2 Pro: cuffie Premium wireless super scontate! Affarone! MENO 30 PER CENTO!

Scegliere quali cuffie wireless comprare è molto difficile oggi, l’offerta è molto ampia e per tutte le fasce di prezzo, ma se si cerca un dispositivo di ottima qualità, Premium potremmo dire, che costa tanto, ma non troppo, la ricerca si fa ancora più ardua. Per fortuna ci pensa Amazon a proporre un maxi sconto MENO 30% su uno dei prodotti di punta Razer. Conosciamo tutti il pedigree Razer, da sempre azienda leader nel settore gaming e da sempre produttrice di prodotti di grande qualità, sia dal prezzo accessibile che molto costosi. Oggi possiamo acquistare queste fantastiche cuffie wireless BlackShark V2 Pro (il Pro dice tutto!) con un taglio di prezzo davvero spettacolare: non più 158 euro bensì 11o euro! Super risparmio 48 euro!

Pro a tutti i livelli

Le cuffie Razer BlackShark V2 Pro sono progettate per essere indossato comodamente per ore. I cuscinetti auricolari ovali in memory foam si adattano perfettamente alla forma della testa e delle orecchie, riducendo la pressione e la fatica.

Razer BlackShark V2 Pro sono cuffie wireless davvero eccezionali, basta semplicemente dire che sono dotate di giganteschi driver Razer TriForce in Titanio da 50 mm! Il risultato è spettacolare: utilizzando membrane rivestite in titanio, il driver è diviso in tre parti per la regolazione separata di alti, medi e bassi, per un audio più chiaro e pulito, con alti più ricchi e bassi più potenti. Suonano davvero bene!

Anche il microfono di Razer BlackShark V2 Pro beneficia di caratteristiche avanzate: è di tipologia cardioide a banda larga, capta la voce in modo chiaro e riduce il rumore ambientale di fondo. Il microfono è inoltre staccabile, per una maggiore versatilità.

Per quanto riguarda la connettività le cuffie Razer BlackShark V2 Pro sono dotate di wireless Razer HyperSpeed a 2,4 GHz a bassa latenza che garantisce una connessione stabile e senza lag, perfetta per il gaming competitivo. La batteria offre un’autonomia fino a 70 ore in modalità wireless con HyperSpeed!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.