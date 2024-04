Razer Cynosa Lite, la tastiera gaming ad un prezzo bassissimo MENO 60 PER CENTO

La tastiera cablata Razer Cynosa Lite rappresenta la fascia di ingresso delle tastiere gaming Razer, ma questo non vuol dire che sia un prodotto con poche qualità, tutt’altro! Razer come suo solito riesce a far convivere prezzo accessibile, dotazione tecnologica e qualità avanzate di tutto rispetto! Basta prenderla in mano per capire che siamo di fronte ad un dispositivo che regalerà tante soddisfazioni a chi la comprerà, sia giocatori Pro che amatori alle prime armi che vogliono qualcosa di più di una tastiera da cestone. Quale quindi migliore occasione di un sontuoso sconto Amazon MENO 60%?

Prezzo super accessibile: da 50 euro possiamo pagare ora Razer Cynosa Lite solo 20 euro!

Robusta, comoda e super RGB!

Realizzata con materiali di alta qualità Razer Cynosa Lite è dotata di un design elegante e minimalista, con tasti a membrana morbida che garantiscono una risposta uniforme e silenziosa. Il tutto impreziosito dal mitico Razer Chroma RGB, ben 16,8 milioni di opzioni colore, super facile da configurare con Razer Synapse. Con Synapse, è possibile regolare l’illuminazione, creare profili di gioco personalizzati e sincronizzare l’hardware Razer eventualmente presente accanto alla tastiera.

Razer Cynosa Lite è dotata di tasti programmabili che consentono di assegnare rapidamente comandi e macro personalizzate per rendere l’esperienza di gioco ancor più fluida e reattiva, fatta su misura per ogni giocatore. Razer Cynosa Lite offre poi diversi tasti funzione, tra cui i tasti multimediali dedicati per controllare facilmente la riproduzione audio e regolare il volume. E cosa per nulla banale, è dotata di una modalità Gaming che disattiva il tasto Windows per evitare di spingerlo casualmente andando ad uscire dalla partita!

Razer Cynosa Lite è una tastiera solida (è anche impermeabile!) e e di qualità che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per chi cerca un prodotto performante senza spendere una fortuna. Lo sconto Amazon MENO 60% esalta quindi ancor di più queste sue qualità: da 50 euro possiamo pagare ora Razer Cynosa Lite solo 20 euro!

