Razer DeathAdder V3, crolla il prezzo del più preciso mouse da gaming: MENO 30 euro!

Razer DeathAdder V3 è un mouse gaming cablato piccolo e senza troppi fronzoli, tutta sostanza e niente lucine RBG, è una vera e propria macchina da guerra per veri Pro, che vogliono solo il meglio dai propri dispositivi. D’altronde Razer è famosa per essere una delle aziende più amate dai gamer più appassionati ed esigenti, che non lesina qualità e prestazioni elevate nemmeno su prodotti entry level. Razer DeathAdder V3 non è entry level, è pura fascia media/alta che col maxi sconto Amazon paghiamo decisamente meno: il prezzo di listino pari a 80 euro, grazie ad un ricco MENO 38%, crolla sino a fermarsi a 50 euro, un taglio di prezzo quindi di ben 30 euro! Se cercate un mouse gaming dalle prestazioni elevate e che non costi una fortuna Razer DeathAdder V3 in super offerta è quello che fa per voi!

Veloce e preciso

Il primo punto di forza di Razer DeathAdder V3 è il suo design. Il mouse ha forme estremamente ergonomiche, accomoda bene tutte le tipologie di mani pur essendo di dimensioni contenute. Sul fatto che sia comodissimo non ci sono dubbi: Razer DeathAdder V3 è stato sviluppato in collaborazione con i migliori professionisti di eSport! E’ poi è anche molto leggero, solo 59 grammi.

Ma la grande qualità di Razer DeathAdder V3 è il suo essere molto preciso. E’ dotato di un sensore ottico da 30K ppi che garantisce un tracciamento perfetto su una più ampia varietà di superfici, incluso il vetro. Passare da un buon mouse a questo, sarà come passare dal giorno alla notte!

E poi c’è tutto l’apparato tecnologico di questo super sensore:

Tecnologia Razer 8000Hz HyperPolling: con un polling rate di 8.000 Hz effettivi, il mouse è in grado di comunicare al PC la sua posizione e i clic fino a 8.000 volte al secondo, per una latenza praticamente pari a 0.

Switch ottici che azzerano il rischio di doppio clic accidentale.

Razer DeathAdder V3 è davvero un grande mouse da gaming, che sorprende per la sua precisione e anche per il suo costo super scontato Amazon: MENO 38%. da 80 euro a 50 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.