Razer Opus X Cuffie Wireless MINIMO STORICO su Amazon

Razer Opus X vendute da Amazon al MINIMO STORICO per un godurioso meno 45% sul prezzo di partenza sono un’offerta da non lasciarsi scappare.

Con soli 59,99 euro ci portiamo a casa un paio di cuffie Bluetooth del famoso produttore hardware Razer, celebre per la sua linea gaming pro, capace di sorprenderci sia per il suo look per nulla “bulky” come dicono gli americani, sia per le indubbie qualità audio. Inoltre, visto che spesso le cuffie sono piuttosto anonime, sempre grigie o nere, bianche ad esagerare, Razer propone le Opus X con colori decisamente sgargianti come Quartz, Mercury e Razer Green.

Belle, comode e di qualità

Il design è incentrato sul comfort, con padiglioni grandi e morbidi, decisamente comodi che si adattano praticamente a qualsiasi forma della testa. L’archetto che li sorregge è facilmente regolabile visto che è ben flessibile, dotato anche di una morbida schiuma in similpelle al centro, sempre nell’ottica dell’attenzione massima alla comodità ed ergonomia.

Va bene, Razer Opus X sono belle, comode costruite con materiali di pregio, ma come suonano?

Razer Opus X vantano la certificazione THX, la riproduzione/pausa automatica e una migliore cancellazione attiva del rumore rispetto ai precedenti modelli intanto. Dotate di driver da 40 mm personalizzati le cuffie offrono medi che danno corpo a qualsiasi suono, comprese le esplosioni. I bassi poi si fanno decisamente sentire, mentre i medi sono belli pieni, offrendo un profilo sonoro più caldo e avvolgente.

La connettività Bluetooth 5.0 ci permette di allontanarci senza problemi dal dispositivo collegato. La connessione da 60 ms è poi perfetta per giocare, di conseguenza Razer Opus X sono assolutamente da consigliare anche come cuffie da gaming.

Per quanto riguarda l’autonomia Razer Opus X non deludono affatto: possono rimanere accese fino a 30 ore con ANC attivo, ovvero con la cancellazione attiva del rumore. Se disattiviamo l’ANC otterremo altre dieci ore di durata.

Razer Opus X al MINIMO STORICO di 59,99 euro su Amazon sono cuffie Bluetooth da prendere al volo, ottime per lavorare e per guardare un film, perfette per giocare con i vostri videogiochi preferiti.

